Боротьба з COVID-19 у Збройних силах України

7 серпня, 10:00 - онлайн-брифінг на тему: Щодо захворюваності на COVID-19 у Збройних силах України та вжитих заходів Командуванням медичних сил ЗСУ з метою недопущення поширення коронавірусної хвороби

Організатор: Міністерство оборони України. Спікер: підполковник медичної служби Сергій Моргун – головний державний санітарний лікар Міністерства оборони України. Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос. Відео: