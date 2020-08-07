7 серпня, 14:00 - онлайн «круглий стіл» на тему: «Російсько-грузинська війна 08.08.08 – невивчений урок для України та світу»

Організатор: «Міжнародний Центр протидії російській пропаганді».

Учасники: Гіоргі Молодіні - керівник центру стратегічних комунікацій "Грузія", засновник легіону інформаційної оборони, екс-керівник департаменту стратегічних комунікацій; Георгій Джахая - блогер; Іраклій Варшаломідзе - експерт МЦПРП; Юрій Кочевенко - директор «Міжнародного Центру протидії російській пропаганді», модератор; Олександр Хара - дипломат, експерт з питань зовнішньої та безпекової політики; Ярослав Чорногор - кандидат історичних наук, член правління ГО "Рада зовнішньої політики "Українська призма"".

Теми для обговорення:

1. Важливість багатонаціональної та спільної боротьби проти агресивної політики Росії. 12 років після початку війни в Грузії.

2. Причини російського вторгнення до Грузії та його наслідки для європейської безпеки.

3. Питання штучного розділення (дрібності) корінного населення на прикладі Грузія-Абхазія, Україна-Крим.

Довідково. «Міжнародний Центр протидії російській пропаганді» (МЦПРП) - неурядова організація. Команду Центру складають колишні офіцери ЗСУ, учасники бойових дій, добровольці, дипломати, спеціалісти з питань комунікацій, психології, соціології та кібербезпеки, які об’єднали свої знання та досвід для протидії руйнівним інформаційним впливам.

Контактна особа: Олена Солоніна - прес-аташе МЦПРП тел.: 0502345571;

e-mail: helenauakrim@gmail.com

Круглий стіл відбудеться онлайн через сервіс відеозв’язку ZOOM.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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