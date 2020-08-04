Щодо закупівлі боєприпасів та техніки для потреб ЗСУ: роз’яснення Міністерства оборони України

4 серпня, 11:30 - онлайн-брифінг на тему: «Роз’яснення Міністерства оборони України щодо закупівлі боєприпасів та техніки для потреб Збройних сил України»

Організатор: Міністерство оборони України.

Спікер: Світлана Павловська – речник Міністерства оборони України.

Онлайн-брифінг транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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