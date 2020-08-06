6 серпня, 12:30 - пресконференція на тему: “Українське кіно в Венеції 2020”

Організатор: Kristi Films спільно з Українським культурним фондом

Учасники: Олександр Ткаченко - міністр культури та інформаційної політики України; Юлія Федів - виконавча директорка Українського культурного фонду; Наталка Ворожбит - режисерка і сценаристка стрічки “Погані дороги”; Юрій Мінзянов - генеральний продюсер кінокомпанії Kristi Films, член Української та Європейської кіноакадемій; Дмитро Мінзянов - продюсер кінокомпанії Kristi Films, член Української кіноакадемії; Владислава Рублевська – модератор.

Коротко. Пресконференція відбудеться з нагоди відбору фільму “Погані дороги” Наталки Ворожбит до конкурсної програми “Тиждень критики” 77-го Венеційського міжнародного кінофестивалю.

Учасники пресконференції повідомлять про ідею та процес створення стрічки, її подальшу фестивальну та прокатну долю, а також роль держави в розвитку авторського кіно. Крім цього, під час заходу буде можливість вперше подивитися трейлер фільму.

Минулого року продакшн і постпродакшн стрічки було здійснено за підтримки Українського культурного фонду.

Акредитація представників ЗМІ за посиланням:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGwNKsK86f39GXNG6-Cp-_YwHUxP-Bx7PnA_ReYy2KqDI_Rg/viewform?usp=sf_link

У зв’язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Додаткова інформація за тел.: +38(063) 44 55 99 0, Інна.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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Відео заходу:

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