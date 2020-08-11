11 серпня, 11:00 - пресконференція щодо проведення велопробігу ветеранів війни “Вшануємо пам’ять захисників України”

Організатор: Міністерство у справах ветеранів України.

Учасники: Олександр Терещенко - заступник міністра у справах ветеранів України; Іван Балашов - капітан команди учасників велопробігу, начальник відділу у Закарпатській області Міністерства у справах ветеранів України; Ірина Міхнюк - голова Ради родин загиблих.

Довідково. З 16 по 31 серпня 2020 року Міністерство у справах ветеранів України організовує велопробіг ветеранів війни “Вшануємо пам’ять захисників України” . Велопробіг буде проходити з нагоди Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Ветерани війни планують подолати близько 1 800 км Україною, проїхавши за маршрутом Ужгород – Маріуполь. Вони відвідають наступні міста: м. Стрий, м. Рогатин, м. Тернопіль, м. Хмельницький, м. Вінниця, м. Житомир, м. Київ, м. Лубни, м. Полтава, м. Дніпро, м. Запоріжжя та м. Бердянськ.

Запитання до спікерів приймаються до 16:00 10 серпня за e-mail: v.sisetska@mva.gov.ua, тел.: (044) 278-5577 (Вікторія Сісецька).

Пресконференція транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу www.youtube.com/user/UkrinformTV, а також на сторінці Міністерства у справах ветеранів України: www.facebook.com/mva.gov.ua

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