6 серпня, 11:00 - пресконференція щодо проведення всеукраїнського забігу “Шаную воїнів, біжу за героїв України”

Організатор: Міністерство у справах ветеранів України.

Учасники: Олександр Терещенко - заступник міністра у справах ветеранів України; Вадим Свириденко - Уповноважений Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій; Віктор Шевченко - керівник відокремленого підрозділу у місті Київ громадська спілка “Національна рада спортивної реабілітації захисників України”; Георгій Кунах - директор КБУ “Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції”; Олег Дурмасенко - голова ГО “Славетні епохи України”; Наталія Крушинська – головний суддя Забігу, тренер збірної Національної ради спортивної реабілітації захисників України.

Коротко. Учасники пресконференції обговорять важливість та деталі проведення патріотичного забігу з легкої атлетики в пам'ять про загиблих воїнів.

Як повідомляють організатори, забіг буде проходити 26 вересня 2020 року в місті Києві, що закладає щорічну традицію вшанування пам’яті захисників України.

Організатори всеукраїнського забігу “Шаную воїнів, біжу за героїв України”: Міністерство у справах ветеранів України у співпраці з КБУ “Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції”, громадською організацією “Славетні епохи України”, громадською спілкою “Національна рада спортивної реабілітації захисників України”, громадською організацією “Об’єднані Війною. 90-й батальйон”, Київським міським Палацом ветеранів та Уповноваженим Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій.

Пресконференція транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: www.youtube.com/user/UkrinformTV, а також на сторінці Міністерства у справах ветеранів України: www.facebook.com/mva.gov.ua

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Відео заходу:

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