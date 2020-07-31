Як розслідують напад на експомічника директора ДП "МТП "Чорноморськ" Володимира Букача?
Спікери: Володимир Букач - експомічник директора ДП "МТП "Чорноморськ"; Орест Танасійчук - потерпілий адвокат; Фессаль Нахль - головний редактор "Одесса многонациональная".
Коротко. У 2017 році Володимир Букач став помічником начальника Іллічівського порту. В його обов’язки входила сфера комунікацій і зв’язків з пресою та громадськістю. Настирливість у роботі виявила ряд порушень та корупційні схеми на підприємстві. 31 липня 2017 року на Володимира Букача було вчинено напад.
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