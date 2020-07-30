Щодо випробування лікарських засобів проти COVID-19

30 липня, 11:00 - пресконференція на тему: “Про проміжкові результати клінічних випробувань лікарських засобів, що полегшують протікання коронавірусної інфекції COVID-19”.

Організатор: Міжнародний благодійний фонд сприяння розвитку медичної та фармацевтичної науки і освіти “Ланцет”.

Учасники: Олександр Комаріда - генеральний директор Директорату фармацевтичного забезпечення Міністерства охорони здоров’я України; Ігор Зупанець - доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного фармацевтичного університету, національний координатор клінічного випробування; Ольга Голубовська - доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, національний координатор клінічного випробування; Василь Копча – доктор медичних наук, професор кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського; Анатолій Шаламай – кандидат хімічних наук, розробник технологій лікарських засобів.

У зв’язку із запровадженням карантинних заходів кількість місць обмежена, однак пресконференція транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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Відео заходу: