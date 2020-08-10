10 серпня, 10:00 - інтернетконференція на тему: “Медовий сезон 2020 в Україні: виклики для пасічників і споживачів”

Організатор: ТМ “Знатний Мед”.

Спікери: Валерій Курейко - співвласник ТМ “Знатний Мед”; Руслана Плис - керівник Інтернет-магазину ТМ “Знатний Мед”, експерт.

Питання до обговорення:

- Особливості та попередні підсумки медового сезону 2020.

- Як змінюється “медовий клин” України?

- Як погодні умови вплинули на цьогорічний врожай?

- Які види меду недоотримали бджолярі? Якою буде роздрібна ціна на мед?

Коротко. Спікери нададуть практичні поради щодо вибору, зберігання та вживання меду. Також вони розкажуть, що таке бортьовий мед, в чому користь продуктів бджільництва та про традиції Медового Спаса.

Запитання до спікерів приймаються до 9 серпня 18.00 за e-mail: znatnymed@gmail.com

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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