28 липня, 14:00 - онлайн-обговорення на тему: «Національна єдність: як «зшити» країну в умовах нестабільності й загроз»

Організатор: Національна платформа «Діалог про мир та безпечну реінтеграцію».

Учасники: Микита Потураєв - голова Комітету Верховної Ради України з питань інформаційної і гуманітарної політики; Олена Богдан - голова Державної служби України з питань етнополітики та свободи совісті; Антон Дробович - голова Українського інституту національної пам’яті; Володимир Фесенко - голова правління Центру “Пента”; Олександр Мартиненко - генеральний директор “Інтерфакс-Україна”; Олеся Островська-Люта - генеральна директорка ДП “Національний культурно-мистецький та музейний комплекс “Мистецький Арсенал”; Олексій Гарань -професор НаУКМА, науковий директор Фонду “Демократичні ініціативи”; Юлія Тищенко - співзасновниця, координаторка робочої групи Національної платформи “Діалог про мир та безпечну реінтеграцію”.

Теми для обговорення:

- Політика національної єдності: загальний огляд та аналіз пріоритетів.

- Національна єдність: як відповісти на нові ризики та загрози?

Коротко. Дискусія пройде в рамках чергового відкритого заходу Національної платформи «Діалог про мир та безпечну реінтеграцію».

Довідково. Національна платформа започаткована у лютому 2018-го року. Це дискусійний майданчик для обговорення питань врегулювання конфлікту на сході України і безпечної реінтеграції. Національна платформа передбачає посилення консенсусу та стійкості в Україні щодо попередження та вирішення конфліктів через розширення громадської участі у мирному процесі; надання пропозицій владі у виробленні відповідних політик, у тому числі щодо питань безпечної реінтеграції та національної єдності, а також забезпечення суспільної обізнаності у цих процесах. Ініціатива реалізується у партнерстві з Комітетом з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин Верховної Ради України IX скликання та за сприяння Європейського Союзу в рамках проєкту «Побудова стійкості до конфлікту шляхом діалогу».

Відеоконференція буде організована з 14:00 до 16:00 на платформі Zoom з прямою трансляцією на сторінці проєкту у Facebook. Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV .

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