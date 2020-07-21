21 липня,13:30 - пресконференція на тему: “Про функціонування та проблеми Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості України”

Організатор: Державна воєнізована гірничорятувальна служба у вугільній промисловості України.

Учасники: Анатолій Пилипенко - заступник голови Незалежної профспілки гірників України, голова ППО НПГУ Центрального штабу Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості; Павло Стебельський - заступник голови ППО НПГУ Львівсько-Волинського воєнізованого гірничорятувального загону; Дмитро Переломов - голова ППО НПГУ 8-го воєнізованого гірничорятувального загону; Віктор Барабаш - голова ППО НПГУ 10-го воєнізованого гірничорятувального загону.

Довідково. Як повідомляють організатори, працівники Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості України надають кваліфіковану допомогу гірникам під час аварій і надзвичайних ситуацій у шахтах. Понад п’ять років вони працювали в умовах дефіциту обладнання, частину якого не вдалося вивезти із окупованої території Донбасу. Попри це, колектив успішно справляється зі своїми небезпечними обов’язками під керівництвом Сергія Смоланова. Саме тому колектив підприємства висловлює занепокоєння щодо рішення про його звільнення з посади начальника Державної воєнізованої гірничорятувальної служби.

У зв’язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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Відео з пресконференції: