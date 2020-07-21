21 липня, 11:00 - міжнародна дискусія: “Україна і Східне партнерство після 2020 року”

Організатори: Центр глобалістики “Стратегія ХХІ”; Представництво Фонду Конрада Аденауера в Україні.

Учасники: Василь Боднар - заступник міністра закордонних справ України; Михайло Гончар - президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", Київ; Павло Клімкін - міністр закордонних справ України (2014-2019); Вільфрид Їльґе - асоційований експерт Німецької рада з питань зовнішніх відносин, Берлін; Олівер Морвінскі - політичний радник з європейської конкурентності, Фонд Конрада Аденауера, Берлін; Вероніка Мовчан - директор з наукової роботи Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, Київ; Ігор Стукаленко - керівник енергетичних програм Центру глобалістики “Стратегія ХХІ”, Київ; Ірина Сушко - виконавчий директор ГО “Європа без бар’єрів”, Київ; Катерина Білоцерковець - Представництво Фонду Конрада Аденауера в Україні, Київ; Тоні Міхель - Представництво Фонду Конрада Аденауера в Україні, Київ; Віталій Мартинюк - виконавчий директор Центру глобалістики "Стратегія ХХІ"; Ян Пєкло - Посол Польщі в Україні (2016-2019).

До участі запрошений: д-р Бернд Вебер - Економічна рада ХДС, Берлін.

Коротко. Під час дискусії будуть обговорені перспективи європейської інтеграції України у контексті нового бачення подальшого розвитку Східного партнерства після 2020 року та його підготовки у період Головування Німеччини в Раді ЄС. З цією метою будуть висловлені бачення від Міністерства закордонних справ України і Представництва ЄС в Україні, а експерти від України і Німеччини подискутують на такі питання:

1) Концептуальні погляди на подальший розвиток Східного партнерства.

2) Економіка партнерства – практичне наповнення взаємовигідного співробітництва.

3) Енергетика у контексті Східного партнерства.

Довідково. Як повідомляють організатори, Європейський Союз вписав Україну у формат ініціативи Східного партнерства для багатостороннього співробітництва. Водночас, існує двосторонній вимір відносин України з ЄС, який базується на Угоді про асоціацію. У 2020 році завершується дія «20 ключових досягнень Східного партнерства до 2020 року», які визначали конкретні цілі і завдання функціонування цієї ініціативи ЄС.

Робота над майбутнім баченням Східного партнерства після 2020 року розпочалась заздалегідь. Місяць тому, 18 червня 2020 року, був проведений онлайн саміт СхП, а Головування Німеччини в Раді ЄС у ІІ половині 2020 року має стати етапом остаточного завершення підготовки бачення Євросоюзом подальшого розвитку цієї ініціативи. Його планується оголосити на «справжньому» саміті Східного партнерства у березні 2021 року. Хоча Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн вже оголосила п’ять пріоритетів СхП, але важливо, щоб в рамках їхньої деталізації були максимально враховані інтереси України.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV .

Питання до спікерів можна поставити в коментарях під трансляцією на Facebook сторінці Центр глобалістики “Стратегія ХХІ”: https://www.facebook.com/CGSS21/, або ж надіслати заздалегідь координатору заходу - Віталію Мартинюку на e-mail: info@geostrategy.org.ua, тел.: (095) 085-9241.

Для перегляду дискусії у форматі Zoom, де буде забезпечений синхронний переклад українська-англійська мови, до 12:00 20 липня 2020 року заповніть онлайн-форму за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQ1PjxPKtuad49t-DDYrFTefSSb-3LmhadHL0zFaGB978KNw/viewform, та отримайте лінк на вхід у Zoom-конференцію.

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