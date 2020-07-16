Про 30 річницю з дати прийняття Декларації про державний суверенітет України

16 липня, 14:00 - круглий стіл з нагоди 30 річниці з дати прийняття Декларації про державний суверенітет України

Організатор: «Ініціативна група 16 липня».

Учасники: Руслан Бортнік - голова Українського інституту політики; Андрій Єрмолаєв - філософ, керівник Центру стратегічної групи «Софія»; Олексій Семеній - директор Інституту глобальних трансформацій, колишній радник секретаря РНБО України; Василь Філіпчук - головний радник Міжнародного центру перспективних досліджень; Олександр Чалий - Надзвичайний та Повноважний Посол України, президент Грант Торнтон Україна; колишній 1-й заступник МЗС України та радник Президента України з питань зовнішньої політики.

Довідково. Як повідомляють організатори, 16 липня виповнюється тридцять років з часу прийняття Декларації про державний суверенітет України. Час підвести підсумки того, яку державу побудували українці, отримавши від наших батьків 52 мільйонну, одну з найбільш промислово розвинутих і освічених країн Європи.

Країна вже пройшла значний шлях іспитів на незалежність, самостійність, державну і громадянську зрілість. Вже сам факт існування незалежної української держави протягом трьох десятиліть є історичним досягненням. Але чи можемо ми бути задоволені тим, як розвивається Україна, і як нам побудувати справді суверенну та незалежну державу?

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