Щодо функціонування системи моніторингу податкових ризиків при реєстрації податкових накладних

14 липня, 14:30 - брифінг на тему: “Щодо функціонування СМКОР (системи моніторингу податкових ризиків при реєстрації податкових накладних)”

Організатор: Державна податкова служба України.

Спікер: Євген Олейніков - заступник Голови Державної податкової служби України.

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