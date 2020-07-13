Підсумки вивчення громадської думки щодо діяльності військового радіо "Армія FM"
Укрінформ
13 липня, 11:00 - онлайн-брифінг на тему: "Підсумки вивчення громадської думки щодо діяльності військового радіо "Армія FM".
Організатор: Міністертсво оборони України.
Спікер: Світлана Павловська - речник Міністерства оборони України.
Онлайн-брифінг транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV .
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