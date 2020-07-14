14 липня, 13:00 - брифінг на тему: “Суспільний запит: Як за три роки ліквідувати економічну кризу та покращити добробут України?”

Організатор: Адвокатське об'єднання “Муніципальна адвокатура”. Учасники: Олександр Пастушенко — голова Адвокатського об'єднання “Муніципальна адвокатура”, адвокат; Дмитро Лисенко — член ВГО “ХРАН”; Олег Мозенков — президент ГО “Штаб Української стратегії “Економіка інтелекту”, доктор економічних наук, професор. Довідково. Адвокатське об'єднання “Муніципальна адвокатура” представляє інтереси інститутів громадянського суспільства в Україні: СГО ВГО “Народна Рада”, ВГО “ХРАН”, ГО “Штаб Української стратегії “Економіка інтелекту”. Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених законодавством. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос. Замовити фото натисніть тут - Фотобанк Відео: