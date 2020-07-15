15 липня, 13:00 - онлайн-пресконференція на тему: «Кредитування малого та середнього бізнесу: зміни до законодавства».

Організатори: Асоціація власників малого та середнього бізнесу; Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд «Фінстрім» .

Учасники: Сергій Позняк - власник і генеральний директор фінансової компанії FinStream і Cronvest; Руслан Соболь - голова правління Асоціації власників малого та середнього бізнесу, модератор; Катерина Рожкова - виконуюча обов'язків голови Національного банку України; Олексій Чуєв - співзасновник БІЗНЕС100, експерт з репутації; Юрій Прозоров - президент Українського товариства фінансових аналітиків; Віталій Ваврищук - директор департаменту фінансової стабільності; Ольга Гурбич - директор департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ.

Довідково. Як повідомляють організатори, до Асоціації власників малого та середнього бізнесу та Венчурного Корпоративного Інвестиційного Фонду «Фінстрім» постійно надходять звернення щодо проблем кредитування МСБ. На жаль, банківська система, в даний час, майже не реагує на потреби мікро-, малого та інколи середнього бізнесу в кредитуванні.

Розвиток та реалізація проєкту відкриття доступу МСБ до ресурсів небанківських фінансових установ призведе до позитивного ефекту для економіки України. Це можливо реалізувати шляхом внесення певних тез до ПЗУ «Про фінансові послуги та діяльність з надання фінансових послуг».

Переглянувши проєкт закону, щодо регулювання кредитування небанківськими фінансовими установами на законодавчому рівні потрібно закріпити посилені вимоги до небанківських фінансових установ, одночасно надавши певні повноваження, а саме: передбачити жорстку персональну відповідальність для власників та керуючих НФУ; створити спеціальні ліцензійні умови з підвищеними вимогами до НФУ, одночасно надавши право для залучення коштів широкого загалу; впровадити посилені вимоги до досвіду та репутації керівників НФУ; впровадити підвищені вимоги до стандартів надання послуг ІСІ, одночасно знизивши мінімальний поріг для інвестування.

Запитання до спікерів приймаються до 11:00 15 липня на електронну адресу: info@pidpruemci.kiev.ua

Пресконференція відбудеться онлайн через сервіс відеозв’язку ZOOM. Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV .

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