Крим у дзеркалі мас-медіа. Презентація Q&A - посібника для медіа “Крим у контексті окупації”

9 липня, 11:00 - круглий стіл на тему: “Крим у дзеркалі мас-медіа”.

Організатори: Постійне Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим; Центр прав людини ZMINA.

Учасники: Дар’я Свиридова - перша заступниця Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим; Тетяна Печончик - голова правління Центру прав людини ZMINA; Ігор Яременко - заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України; Надія Цок - Посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України; Ольга Скрипник - голова правління Кримської правозахисної групи; Наталія Гуменюк - українська журналістка та авторка збірки репортажів з окупованого Криму “Загублений острів”.

Питання до обговорення:

- Наскільки повно кримська тематика представлена в українських ЗМІ?

- Яких ключових помилок припускаються журналісти, коли висвітлюють питання Криму у контексті окупації?

- Чому Крим зникає із закордонних ЗМІ і як утримувати його у фокусі уваги?

Коротко. Під час заходу йтиметься про ключові питання, які виникають у журналістів під час підготовки матеріалів про окупований Крим (нюанси вживання термінології, назви органів окупаційної адміністрації, російське громадянство кримчан та інші). Також буде презентований Q&A - посібник для медіа “Крим у контексті окупації”.

У зв’язку з карантинними обмеженнями кількість місць лімітована (не більше 5 акредитованих журналістів/ок у залі). Акредитація представників ЗМІ за тел.: 099 772 56 67, e-mail: ii@humanrights,org.ua (Ірина Іванченко).

Онлайн-трансляція - без обмежень. Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV , а також на фейсбук-сторінці Центру прав людини ZMINA .

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Відео:

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

Вхід за службовими посвідченнями та картками НСЖУ.

Адреса «Укрінформу»: вул. Б. Хмельницького, 8/16 (ст. м. «Театральна»).