9 липня, 11:00 - пресконференція на тему: “Суд присяжних – один із шляхів відновлення довіри до вітчизняного правосуддя”

Організатор: Український інститут майбутнього (UIF).

Учасники: Віктор Шишкін - суддя Конституційного Суду України (2005-2015), народний депутат України (1994-98, 1998-2002), перший генеральний прокурор України (1991-93 рр.); Петро Варишко - адвокат, правозахисник; Леонід Топал - адвокат, правозахисник; Олександр Чебаненко - адвокат, правозахисник, керівник програми “Право” Українського інституту майбутнього (UIF); Павло Фролов - народний депутат України 9-го скликання.

Коротко. За участі експертів Українського інституту майбутнього підготовлено проєкт закону “Про суд присяжних”. Проєктанти наголошують, що головна особливість інституту присяжних, який має в Україні давню історію й передбачений Конституцією України, полягає в тому, що присяжні без впливу професійного судді постановляють неоспорюване за суттю рішення – вердикт щодо винуватості особи в обвинуваченні, а професійний суддя на основі вердикту виносить мотивувальний вирок. Як повідомляють організатори, саме така форма безпосередньої участі народу в судочинстві може дозволити почати відновлення довіри до суду в Україні.

Довідково. Український інститут майбутнього – це незалежний аналітичний центр, що прогнозує зміни й моделює можливі сценарії розвитку подій в Україні; надає компетентну оцінку подіям, формулює конкретні рекомендації до дій; пропонує ефективні рішення; майданчик для дискусій на актуальні теми.

Місія Українського інституту майбутнього – проєктування успішного майбутнього України через експертні дослідження й дискусії, що стимулюватимуть ухвалення якісних політичних рішень як в українській, так і міжнародній політиці.

Контактна особа: Інна Гордієнко, PR-директор Українського інституту майбутнього (UIF), тел.: 0675080089 .

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