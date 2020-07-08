8 липня, 9:30 - пресконференція на тему: “Як пандемія коронавірусу вплинула на Україну: економічний, політичний, соціальний аспекти”.

Організатор: Міжнародний центр перспективних досліджень (МЦПД).

Учасники: Даніель Зайберлінг - голова Представництва Фонду Г. Зайделя в Україні; Анатолій Максюта - голова Правління Інституту суспільно-економічних досліджень, колишній 1-й заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України та 1-й заступник міністра фінансів України; Ігор Петренко - доктор політичних наук, директор департаменту внутрішньої політики МЦПД; Олексій Семеній - директор Інституту глобальних трансформацій, колишній радник секретаря РНБО України; Олександр Чалий - Надзвичайний та Повноважний Посол України, президент Грант Торнтон Україна, колишній 1-й заступник МЗС України та радник Президента України з питань зовнішньої політики; Єгор Киян - аналітик з економічних питань МЦПД.

Коротко. Представники МЦПД у партнерстві із представництвом Фонду Ганса Зайделя в Україні провели серію експертних відеоконференцій закритого формату та підготували аналітичну доповідь, яка буде представлена під час пресконференції. Основною метою всього проєкту був аналіз стану справ під час пандемії та вироблення рекомендації щодо дій у найбільш важливих сферах, якими були визначені наступні: внутрішньополітичний розвиток, економічний та фінансовий сектор, зовнішня політика, енергетичний сектор, сфера демографії та міграції, безпековий сектор, медіа сфера, агропромисловий комплекс.

Як зазначають організатори, проєкт продемонстрував, що в Україні існує величезний попит на зважене та фахове осмислення ситуації в конкретних галузях та запит на врахування експертної думки при прийнятті управлінських рішень на рівні держави. Також значною є потреба у спокійному діалозі між представниками різних думок та виробленні на цій основі компромісних, а інколи навіть консенсусних рішень стосовно різних проблем. Саме це має стати запорукою проведення сталої та системної політики, що в свою чергу дозволить покращити загальну ситуацію в країні.

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених законодавством. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

Відео: