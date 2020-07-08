Щодо ефективності виконання 7-річного плану щорічного підвищення ставок тютюнових акцизів на 20%

8 липня об 11:00 відбудеться пресконференція на тему: «Держбюджет отримав рекордні надходження завдяки підвищенню акцизів на сигарети за 5 місяців 2020 року»(Зала 2).

Організатор: Центр громадянського представництва «Життя».

До участі запрошені: Лада Булах — народний депутат України; Костянтин Красовський — експерт з контролю над тютюном; Лілія Олефір — виконавча директорка ГО «Життя».

Коротко. Під час заходу учасники розкажуть про одну з найефективніших стратегій скорочення споживання тютюну – підвищення податків і цін на тютюнові вироби. Також буде обговорено, які наслідки акцизної політики мали вплив на ринок нелегальної тютюнової продукції та як змінився образ України в ЄС.

Довідково. Як повідомляють організатори, з 2018 року в Україні діє семирічний план підвищення тютюнових акцизів на 20% щороку. Протягом 5 місяців (січень – травень) 2020 року до Державного бюджету за рахунок податкових акцизів надійшло 19,7 мільярда гривень, що на 5,8 мільярда більше, ніж за аналогічний період 2019 року.

У грудні 2017 року Верховна Рада України ухвалила план підвищення акцизів на тютюнові вироби, згідно з яким до 2025 року тютюновий акциз зростатиме щонайменше на 20% щорічно. Таким чином заплановано досягнути мінімального європейського рівня оподаткування сигарет, який становить 90 євро на 1000 штук. Зараз в Україні цей податок на рівні 30 євро на 1000 штук сигарет.

Акредитація представників ЗМІ до 20:00 7 липня за e-mail: smokefreeukraine@center-life.org .

Контактна особа: Дмитро Полонський, медіакоординатор ГО «Життя», тел.: 063 344 12 69, e-mail: smokefreeukraine@center-life.org .

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