Мілітарний код: введення парадних погонів до однострою військовослужбовців Збройних сил України
Укрінформ
7 липня, 11:00 - онлайн-брифінг на тему: “Мілітарний код: введення парадних погонів до однострою військовослужбовців Збройних сил України”.
Організатор: Міністерство оборони України.
Спікер: Ігор Непота — полковник, начальник відділу впровадження військової символіки Збройних сил України.
Онлайн-брифінг транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV .
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