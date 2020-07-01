1 липня, 13:00 - пресконференція щодо відкриття Міжнародного відкритого творчого конкурсу з виготовлення пам'ятника медичним працівникам усього світу

Організатор: ГО “Громадська рада з питань культури, молоді та спорту України".

Учасники: Олег Шекера - академік Національної академії наук вищої освіти, професор; Володимир Бульба - голова правління незалежної ГО “Громадської ради з питань культури, молоді та спорту України”; Максим Коробка - президент Асоціації Виробників та Імпортерів Рекламних Сувенірів України («АВІРСУ»); Іван Степурін – директор видавництва "Саміт-книга"; Олександр Соколинський — модератор.

Коротко. Учасники пресконференції презентують "Положення про проведення міжнародного відкритого творчого конкурсу на реалізацію проєкту з виготовлення пам'ятника медичним працівникам усього світу". Його мета - вибір на конкурсних умовах кращого проєкту пам'ятника на задану тему, виконаного на високому професійному рівні.

Ініціатори побудови пам’ятника медичним працівникам: Олег Шекера, ГО "Спільна Перемога", ГО "Громадська рада з питань культури, молоді та спорту України", КП "Київзеленбуд", МГО "Міжнародна асоціація "Здоров’я суспільства", Київська міська державна адміністрація та Печерська районна в місті Києві державна адміністрація.

Представників ЗМІ запрошуємо до перегляду заходу в режимі онлайн.

Додаткова інформація за тел.: +38 066 7049775

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