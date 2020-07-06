6 липня, 14:00 - онлайн-круглий стіл на тему: «Інформаційний вплив Російської Федерації на звільнених та окупованих територіях. Що змінилося за 6 років?», присвячений шостій річниці звільнення Слов’янська та Краматорська від російських бойовиків і сепаратистів.

Організатор: «Міжнародний Центр протидії російській пропаганді».

Учасники: Валентина Бикова - медіаекспертка та аналітикиня «Міжнародного Центру протидії російській пропаганді»; Владислав Волошин – ексречник Генерального штабу Збройних сил України, військовий експерт; Денис Бігунов – комунікаційний менеджер ГО «Сильні громади», член ГО «Донецький інститут інформації»; Юрій Кочевенко - директор «Міжнародного Центру протидії російській пропаганді», модератор.

Коротко. «Міжнародний Центр протидії російській пропаганді» ретельно вивчає та систематизує пропагандистські меседжі, які просуваються в ОРДЛО. Значна частина цих наративів спрямована не на розвиток, а на архаїзацію свідомості тамтешнього населення. Це швидке повернення до часів Радянського Союзу, з культами одіозних вождів і свідомим винищенням всього українського. Ведення інформаційного спротиву російській пропаганді, розвінчання її міфів, наративів – це наближення деокупації та унеможливлення розповсюдження.

За результатами круглого столу, учасники нададуть експертні рекомендації, головні наративи з формування дієвої інформаційної політики для телеканалу «ДОМ», Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Довідково. «Міжнародний Центр протидії російській пропаганді» - це неурядова організація. Команду Центру складають колишні офіцери ЗСУ, учасники бойових дій, добровольці, дипломати, спеціалісти з питань комунікацій, психології, соціології та кібербезпеки, які об’єднали свої знання та досвід для протидії руйнівним інформаційним впливам.

Контактна особа: Олена Солоніна – пресаташе МЦ ПРП, тел.: 0502345571, e-mail: helenauakrim@gmail.com .

Круглий стіл відбудеться онлайн через сервіс відеозв’язку ZOOM. Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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