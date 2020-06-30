Міністерство оборони України розпочинає вивчення громадської думки щодо забезпечення житлом військовослужбовців ЗСУ

30 червня, 10:00 - онлайн-брифінг на тему: “Міністерство оборони України розпочинає вивчення громадської думки щодо забезпечення житлом військовослужбовців Збройних сил України”.

Організатор: Міністерство оборони України.

Спікер: полковник Назім Агаєв – кандидат психологічних наук, відповідальний за формування Департаменту гуманітарного та соціального забезпечення Міністерства оборони України.

Онлайн-брифінг транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV .

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