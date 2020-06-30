30 червня, 12:30 - презентація міжнародного інтерактивного арт-проєкту «Целан. Лист з Києва. 2020».

Організатор: БО «Благодійний фонд «Добре серце Київ».

Учасники: Яків Дов Блайх - головний рабин Києва та України; Геннадій Гутгарц – художник, арт-директор проєкту; Максим Поляков - громадський діяч; Петро Рихло - перекладач, професор кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури Чернівецького Національного університету імені Юрія Федьковича; Марк Бєлорусець - перекладач; Сергій Булгаков - генеральний директор компанії «АРЦ»; Роман Давидов - програмний директор «Країна ФМ»; Олександр Лесик - співзасновник компанії Prodintelligence, Генерального VR партнеру проєкту; Андрій Сидоренко - інженер.

Коротко. Спікери всебічно презентують проєкт інтерактивного арт-проєкту «Целан. Лист з Києва. 2020». Його мета - увіковічення пам'яті жертв Голокосту через колективну творчість великої кількості громадян різних країн, в першу чергу молоді; протистояння тенденції ревізіонізму Голокосту; розширення уваги міжнародної спільноти до культурної спадщини України та її духовного багатства, яке здатне підтримувати людство в умовах війни, пандемії та глобальної економічної кризи.

Проєкт «Целан. Лист з Києва. 2020» стартує 1 липня 2020 року: https://celankyiv.com/ . Оскільки, Пауль Целан опинився у Києві влітку 1944 року після зайняття Чернівців Радянською Армією. Його лист з Києва до Еріха Айнгорна датований першим липня 1944 року. В листі йдеться про трагічні події в Чернівцях, на батьківщині поета, під час Другої світової війни, про загибель батьків та близьких в німецьких концтаборах.

Найвідоміший твір Целана «Фуга смері» лунав в Бундестазі в 50-ту річницю «Кришталевої ночі».

Представників ЗМІ запрошуємо до перегляду заходу в режимі онлайн.

Запитання до спікерів приймаються до 11:00 30 червня на електронну адресу: celan.kyiv.2020@gmail.com .

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