Брифінг щодо перших результатів розслідування витоку та розповсюдження персональних даних громадян

25 червня, 10:30 - брифінг, присвячений першим результатам розслідування витоку та розповсюдження персональних даних громадян з державних та приватних баз даних

Організатор: Міністерство цифрової трансформації України.

Учасники: Михайло Федоров - віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації України; представники кіберполіції та СБУ.

Довідково. Впродовж 18-19 червня здійснено низку обшуків у різних регіонах України. За результатами виявлено велику кількість файлів, що містять персональні дані громадян України, фрагменти баз даних державних, банківських та комерційних установ. Встановлено осіб, причетних до правопорушень.

Представників ЗМІ запрошуємо до перегляду заходу в режимі онлайн. Також онлайн трансляція брифінгу буде доступна на офіційних сторінках Міністерства цифрової трансформації в соціальних мережах.

Підсумкові матеріали:

Відео: