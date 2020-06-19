19 червня, 11:00 - онлайн-брифінг на тему: «Багатонаціональна підтримка союзників у рамках реформування Збройних сил України: впровадження стандартів НАТО у діяльність українського війська»

Організатор: Міністерство оборони України.

Спікер: капітан Юлія Щукіна -офіцер Головного управління військового співробітництва і верифікації Збройних сил України.

Онлайн-брифінг транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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