УВАГА! ЗАХІД СКАСОВАНО!!! Про прийняття законопроєкту № 3359 щодо впровадження ЄДСМ

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18 червня о 13:00 відбудеться пресконференція на тему: “Про прийняття законопроєкту № 3359 щодо впровадження ЄДСМ” (Зала 2).

Організатор: Автори проєкту закону № 3359.

Учасники: Анатолій Любаревич – автор, керівник проєкту “ЄДСМ”; Олександр Козиряцький - представник розробників, учасник проєкту “ЄДСМ”; Олександр Лефтеров - НАН України Інститут Кібернетики, науковий співробітник; Олександр Подольний – генеральний конструктор ІТ-компаній; Сергій Лозовський – аналітик проєкту; Тетяна Струбчевська - голова Громадської ради при Державній службі статистики України, президент ВГО "Інтелектуальна Україна"; Анжела Воронова - експерт ГР ДССУ; Любомир Шкорута - учасник проєкту "ЄДСМ".

Коротко. Як повідомляють організатори, прийняття законопроєкту № 3359 щодо впровадження ЄДСМ дозволить зменшити тарифи вдвічі, знизити ризики енергетичній, економічній та національній безпеці, знищити корупцію та зовнішні впливи.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів» заходи для представників ЗМІ проходитимуть в режимі онлайн.

Запитання до спікерів приймаються до 12:00 18 червня на електронну адресу: trester78@gmail.com

Запитання під час конференції надсилайте на електронну адресу: anna@ukrinform.com

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