Відкриття першої Орденської зали України
Укрінформ
16 червня, 12:00 - онлайн-брифінг з нагоди відкриття першої Орденської зали України
Спікер: Олександр Сопов - автор десяти знаків державних нагород, директор ВТО «Орден».
Коротко. Також спікер нагородить легендарних особистостей, які розбудовували Україну.
Онлайн-брифінг транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV
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