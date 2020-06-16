16 червня, 12:00 - онлайн-брифінг з нагоди відкриття першої Орденської зали України

Спікер: Олександр Сопов - автор десяти знаків державних нагород, директор ВТО «Орден».

Коротко. Також спікер нагородить легендарних особистостей, які розбудовували Україну.

Додаткова інформація для представників ЗМІ за тел.: 067-209-22-80.

Онлайн-брифінг транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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