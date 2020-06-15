«Мілітарний код». Історія появи і розвитку нарукавної символіки
Укрінформ
15 червня, 11:00 - онлайн-брифінг на тему: «Мілітарний код». Історія появи і розвитку нарукавної символіки
Організатор: Міністерство оборони України.
Спікер: Ігор Непота – відділ розробки та впровадження військової символіки ЗСУ.
Онлайн-брифінг транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV
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