10 червня о 12:00 відбудеться відкриття фотовиставки «Героїчна оборона Донецького аеропорту» (2014-2015)».

Організатори: Український інститут національної пам’яті; Укрінформ.

Коротко. Відкриття буде транслюватися онлайн на сторінці Українського інституту національної пам’яті.

Захід пройде біля будівлі УКРІНФОРМу за адресою - вул. Богдана Хмельницького 8/16. Вхід вільний.

Саму ж виставку можна буде побачити у вікнах УКРІНФОРМу до 21 червня.

Довідково. Фотовиставка «Героїчна оборона Донецького аеропорту» – це 50 фотографій, зроблених «кіборгом» Русланом Боровиком, а також низка цитат-спогадів захисника аеропорту Дмитра Вербича, що увійшли до його нової книжки «Точка неповернення». Кожен банер виставки показує перебування «кіборгів» у ДАПі з різних боків: умови, в яких знаходилися наші вояки, їхній побут та дозвілля, аеропорт зсередини, позиції, понівечені російськими солдатами будинки місцевих жителів, моменти відчаю і радості, а також обличчя тих, хто боронив свою землю.

Фотовиставку присвячено всім земним і небесним героям, які захищали Донецький аеропорт.

Ідея – Аліна Карбан

Дизайн – Ганна Беркутова

Фотографії – Руслан Боровик

Цитати – Дмитро Вербич, книжка «Точка неповернення» (видавництво «Наш Формат»)

Більше інформації за посиланням: https://bit.ly/3f8FKY7