Відкриття фотовиставки «Героїчна оборона Донецького аеропорту» (2014-2015)
10 червня о 12:00 відбудеться відкриття фотовиставки «Героїчна оборона Донецького аеропорту» (2014-2015)».
Організатори: Український інститут національної пам’яті; Укрінформ.
Коротко. Відкриття буде транслюватися онлайн на сторінці Українського інституту національної пам’яті.
Захід пройде біля будівлі УКРІНФОРМу за адресою - вул. Богдана Хмельницького 8/16. Вхід вільний.
Саму ж виставку можна буде побачити у вікнах УКРІНФОРМу до 21 червня.
Довідково. Фотовиставка «Героїчна оборона Донецького аеропорту» – це 50 фотографій, зроблених «кіборгом» Русланом Боровиком, а також низка цитат-спогадів захисника аеропорту Дмитра Вербича, що увійшли до його нової книжки «Точка неповернення». Кожен банер виставки показує перебування «кіборгів» у ДАПі з різних боків: умови, в яких знаходилися наші вояки, їхній побут та дозвілля, аеропорт зсередини, позиції, понівечені російськими солдатами будинки місцевих жителів, моменти відчаю і радості, а також обличчя тих, хто боронив свою землю.
Фотовиставку присвячено всім земним і небесним героям, які захищали Донецький аеропорт.
Ідея – Аліна Карбан
Дизайн – Ганна Беркутова
Фотографії – Руслан Боровик
Цитати – Дмитро Вербич, книжка «Точка неповернення» (видавництво «Наш Формат»)
Більше інформації за посиланням: https://bit.ly/3f8FKY7