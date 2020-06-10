10 червня, 12:00 - міжнародний онлайн-круглий стіл на тему: «Крах «Енергетичної наддержави» Путіна. Ймовірність чи реальність? Небезпеки та можливості світу»

Організатори: Благодійний Фонд «Акцент»; Громадська ініціатива «Бурштиновий шлях».

До заходу запрошені: Михайло Гончар - президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ»; Петро Охотін - політичний консультант; Віталій Кулик - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства; Едуардс Лініньш - оглядач Латвійського радіо; Март Соонік - політолог, науковець Талліннського університету; Євген Гольцов - українсько-американський радіожурналіст.

Модератори: Дмитро Левусь - співкоординатор ГІ «Бурштиновий шлях», директор ЦСД «Український меридіан»; Олег Лісний - виконавчий директор БФ «Акцент».

Питання до обговорення:

Чи дійсно втрати РФ в енергетичній сфері є системними та такими, що змінюють ситуацію у світі?

Які будуть кроки Кремля у разі якщо його частка енергетичного ринку впаде на порядок?

Чи готовий світ до нових реалій та чи зможе побудувати нові правила у разі якщо серед енергопостачальників зникне такий чинник як РФ?

Коротко. Під час дискусії учасники із України та країн Балтії обговорюватимуть особливості енергетичної політики Кремля, яка традиційно розглядається РФ не лише як головне джерело надходжень до бюджету, але й як важіль впливу на країни, що купують російську нафту та газ або беруть участь у їх транзиті.

Як повідомляють організатори, з огляду ж на систему санкцій, накладених світовим співтовариством на РФ за агресію проти України та комплекс заходів Києва з диверсифікації енергопостачальників, мова може йти про поглиблення кризи Росії в енергетиці, яка ускладнилася конфліктом Кремля з Організацією експортерів нафти (ОПЕК, чергове засідання якого відбувається 9 червня). Найбільш яскраво це помітно на прикладі ситуації навколо газогону «Північний потік – 2», який РФ намагається добудувати, але не в змозі це зробити через низку причин.

Додаткова інформація за тел.: (050) 385 16 03 (Дмитро Левусь).

Круглий стіл відбудеться онлайн через сервіс відеозв’язку ZOOM. Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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