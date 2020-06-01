1 червня, 13:00 - онлайн-пресконференція на тему: «Як в Україні захищають права дітей?»

Організатор: Міністерство юстиції України.

Учасники: Валерія Коломієць - заступниця міністра юстиції України; Лора Білл - заступниця голови Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні; Гульсанна Мамедієва - генеральний директор Директорату стратегічного планування та євроінтеграції Міністерства цифрової трансформації України; Олександр Баранов - в. о. директора Координаційного центру з надання правової допомоги; Танія Санфорд Аммар - Директор Agriteam Canada Consulting Ltd в Україні, керівник проєкту SURGe, радник міністра юстиції України.

Коротко. 1 червня світова спільнота відзначає День захисту дітей. Цей день є чудовою нагодою звернути увагу суспільства на правові проблеми, з якими стикаються неповнолітні, обговорити стан захисту прав дітей в Україні.

Запитання до спікерів надсилайте до 11:00 1 червня на електронну адресу: press@legalaid.gov.ua

Пресконференція відбудеться онлайн через сервіс відеозв’язку ZOOM. Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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