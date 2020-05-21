21 травня об 11:00 відбудеться онлайн-пресконференція на тему: «Гібридна депортація кримських татар. Протидія репресіям Кремля та нові міжнародні санкції».

Учасники: Олександра Матвійчук - голова правління Центру громадянських свобод (Київ); Сергій Давідіс - керівник програми підтримки політв’язнів, член Ради правозахисного центру «Мемріал» (Москва); Наталія Арно - президент та засновник фонду «Вільна Росія» (Вашингтон); Майє Мустафаєва - дружина Сервера Мустафаєва (Сімферополь); Алім Алієв - програмний директор Кримського Дому (Київ).

Коротко. На платформі ZOOM відбудеться онлайн-пресконференція, на якій представники українських та міжнародних правозахисних організацій зосередять увагу медіа на послідовному впровадженні Кремлем гібридної депортації кримських татар на півострові та нагадають про річницю арешту координатора «Кримської солідарності» Сервера Мустафаєва. Зокрема, вони проінформують про нові міжнародні санкції проти російських офіційних осіб, які безпосередньо причетні до організації політичних переслідувань. Також правозахисники нагадають про глобальну петицію до ООН, Ради Європи, Європейського Союзу та ОБСЄ щодо порятунку життя тисяч незаконно ув’язнених на території Росії, окупованому нею Криму та частині Донбасу від загрози зараження у в’язницях коронавірусною інфекцією COVID-19.

Мови заходу: українська та російська.

Довідково. Захід організований глобальною акцією #PrisonersVoise (раніше #SaveOlegSentsov) у рамках Тижня солідарності з киримли «Спільний біль. Спільна історія».

Глобальна акція #PrisonersVoise - ініціатива Центру громадянських свобод для звільнення ув'язнених за політичними мотивами громадян України в Росії і окупованому Криму, а також військовополонених і цивільних заручників в окупованому Донбасі, а до цього моменту - дотримання їх основних прав (свободу від катувань, права на справедливий суд, належний правовий захист, надання медичне допомоги тощо).

Для участі в заході необхідно:

1. Зареєструватися за посиланням:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_k8clSrInT6iZWY_of7Mu-g

2. На пошту вам надійде лист із підтвердженням та унікальним лінком для участі.

3. Ви можете приєднатися до заходу за допомогою своїх браузерів або програми ZOOM на комп’ютері чи смартфоні.

4. Додаткові інструкції щодо завантаження програми ви знайдете у доданому файлі.

З технічних питань щодо участі у заході звертайтесь за тел.: +38 063 864 30 62, e-mail: alisa.timchenko.kk@gmail.com

Контактна особа: Дар’я Бичкова, Центр громадянських свобод, тел.: +38 067 534 66 46, е-mail: ccl.org.ua@gmail.com