15 травня, 12:00 - онлайн-брифінг на тему: «Історія Комісії державних нагород та геральдики з 1992 до 2020 року»

Спікер: Олександр Сопов - автор десяти знаків державних нагород, директор ВТО «Орден».

Онлайн-брифінг транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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