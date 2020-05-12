12 травня, 13:00 - міжнародний круглий стіл на тему: «Крадії перемоги. Навіщо Кремлю монополія на 75-ту річницю закінчення Другої світової війни?»

Організатори: Благодійний Фонд «Акцент»; Громадська ініціатива «Бурштиновий шлях».

До участі запрошені: Антон Дробович - голова Українського інституту національної пам’яті; Тарас Чорновіл - народний депутат України III-VI скликань; Петро Охотін - політичний консультант; Олексій Кафтан - редактор відділу міжнародних подій сайту dsnews.ua та журналу «Власть денег»; Михайло Савва - політичний емігрант із РФ; Юкка Малінен - письменник, перекладач, фахівець з сучасної російської літератури (Фінляндія); Ігар Мельнікаў - доктар гісторыі, рэдактар блогу «Гісторыя Побач»; Альвідас Медалінскас - колишній депутат парламенту Литви, науковець; Андіс Кудорс - історик та політолог із Латвії; Рубен Меграбян - експерт Вірменського Інституту міжнародних відносин і безпеки; Євген Гольцов - радіожурналіст із США; Руслан Шевченко - доктор історичних наук(Кишинів, Молдова); Ростислав Гольцман - ізраїльський журналіст.

Модератори: Дмитро Левусь - співкоординатор ГІ «Бурштиновий шлях», директор ЦСД «Український меридіан»; Олег Лісний - виконавчий директор БФ «Акцент».

Коротко. Під час дискусії учасники із України, Фінляндії, країн Балтії, Білорусі та Вірменії обговорюватимуть не лише власне механізми використання Росією міфу про «Велику перемогу», який став стрижнем сучасної російської ідентичності та знаряддям у просуванні агресивної ідеології «русского мира» у світі, що забезпечує Кремлю алібі від злочинів доби сталінізму та нинішньої адміністрації РФ. Йтиметься про формування та просування національних наративів історії Другої світової війни, які убезпечать від російських впливів у гуманітарній сфері та історії. Викриватимуться спроби Кремля, вимушені через пандемію COVID-19, а саме - перенесення святкування «Дня перемоги» з 9 травня на 3 вересня , що додасть до свого наративу глобального контексту та залучить світових лідерів з метою приховати свою агресивну політику щодо України.

Додаткова інформація за тел.: (050) 385 16 03 (Дмитро Левусь).

Круглий стіл відбудеться онлайн через сервіс відеозв’язку ZOOM. Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

Підсумкові матеріали:

Потрібно протиставити російській пропаганді власний погляд на Другу світову війну – експерти

Кожна країна ма вибудувати власний погляд на події Другої світової війни, аби протистояти монополізації Кремлем перемоги.

ку думку висловили учасники міжнародного круглого столу «Крадії перемоги. Навіщо Кремлю монополія на 75-ту річницю закінчення Другої світової війни?», що відбувся в режимі онлайн на YouTube-каналі Укрінформу.

«Виставлення на передній план тієї частини Другої світової війни, в якій брав участь СРСР, і вихваляння його ролі – це вдалий спосіб отримати алібі від злочинів сталінізму і злочинів, до яких Кремль вдається зараз… Кожна країна має вибудувати свої історичні наративи, і саме так можна ідеологічно протидіяти Москві», - переконаний співкоординатор ГІ «Бурштиновий шлях», директор ЦСД «Український меридіан» Дмитро Левусь.

Водночас голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович застеріг від перетворення української моделі пам’яті лише на таку, яка спростувує російське бачення. «У нас є свій шлях, яким слід іти і наповнювати його змістами й практиками. Цей момент у людській площині є найбільш робочим, робить нас менш вразливими, і це найбільш людяний шлях у рамках правової держави, якою є Україна», - наголосив він.

При цьому, на його думку, вкрай важливо не допустити агресії в суспільстві щодо людей, який ностальгують за тими подіями, створивши таку «органічну модель пам’яті, яка зможе об’єднати різні її способи».

«В усіх колишніх радянських республіках не змогли чітко заявити про концепцію «двох окупацій», приєднавшись до російського історіографічної думки про те, що це була визвольна війна. Досі в Україні дуже тяжко перейти з термінології «Велика Вітчизняна» на «Друга світова війна», - зазначив народний депутат України III-VI скликань Тарас Чорновіл.

При цьому він наголосив, що російська пропаганда та її численні засоби впливу всередині України дуже активно працюють у цьому напрямку, не лише об’єднуючи суспільство навколо своїх наративів, а й розколюючи його за принципом «хто не з нами – той проти нас».

«Нам треба пам’ятати, що війна в Україні розпочалася в березні 1939 року, і тривала впродовж двох десятків років партизанська війна. Війна в Україні була жорстокою боротьбою трьох «проєктів» – радянської, німецької й націоналістичної України. І нам треба категорично протистояти дихотомії «що не червоне – те коричневе», - наголосив редактор відділу міжнародних подій сайту dsnews.ua та журналу «Власть денег» Олексій Кафтан.

Він вважає небезпечним культ «Великої перемоги», який надихає Росію на імперську концепцію поведінки, знімає з порядку денного незручні історичні питання, як-от союзництво з нацистською Німеччиною чи злочини проти людяності, й легітимізує зазіхання на ключову роль у світі.

Відео: