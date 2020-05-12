Громадянське суспільство в умовах пандемії COVID-19: як громадські організації справляються з новою реальністю? Презентація дослідження

12 травня, 11:00 - онлайн-пресконференція на тему: «Громадянське суспільство в умовах пандемії COVID-19: як громадські організації справляються з новою реальністю?»

Організатор: Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва.

Учасники: Петро Бурковський – політичний аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва; Денис Денисенко – виконавчий директор Коаліції РПР; Андрій Сухарина – аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва.

До участі запрошений: Володимир Шейгус – виконавчий директор ІСАР «Єднання».

Питання до обговорення:

- Як пандемія COVID-19 вплинула на розвиток громадянського суспільства в Україні?

- Як карантинні заходи вплинули на взаємодію громадянського суспільства з органами державної влади та місцевого самоврядування?

- Які українські громадські організації змінили проєктну діяльність?

- Як громадянське суспільство може протидіяти поширенню коронавірусу?

- Які карантинні практики будуть у пригоді після зняття обмежень?

Коротко. Під час заходу буде представлено результати опитувань представників громадських організацій, проведених Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та Коаліції Реанімаційний Пакет Реформ.

Довідково. Онлайн-пресконференція «Громадянське суспільство в умовах пандемії COVID-19: як громадські організації справляються з новою реальністю?» проводиться Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст матеріалів заходу є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США.

Зареєструватися на захід і поставити запитання спікерам можна за посиланням: https://forms.gle/n24SnhZbQZyK8rDNA

Пресконференція відбудеться онлайн через сервіс відеозв’язку ZOOM. Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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Підсумкові матеріали:

Громадські організації в умовах пандемії мають контролювати діяльність влади і захищати соціально вразливих - опитування

Пріоритетами у діяльності громадських організацій в умовах пандемії мають бути контроль за діяльністю влади та захист соціально вразливих груп.

Такими є результати дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва "Громадянське суспільство в умовах пандемії COVID-19: як громадські організації справляються з новою реальністю?", презентація якого транслювалася на YouTube-каналі Укрінформу.

"Що зараз мають зробити громадські організації, то це має бути контроль за діяльністю влади та захист соціально вразливих груп. Тобто це, очевидно, те, що зараз є важливим. Будь-які карантинні обмеження – це є суттєве обмеження прав людини, а сама епідемія найбільше стосується людей, в яких найменше матеріальних ресурсів, яким найважче себе захистити в безпековому плані. Це два аспекти діяльності, які мають бути пріоритетними – контролювати діяльність влади, щоб це обмеження прав людини не стало перманентним і не стало постійним, і захищати соціально вразливі групи", - зазначив аналітик Фонду Андрій Сухарина.

Він також наголосив, що роз'яснювальна робота і боротьба з фейками є дуже важливою.

"Якщо ми говоримо про вплив на владу, то способи його суттєво не змінилися. Це як була активна взаємодія із засобами масової інформації, так і лишилася. Співпраця з міжнародними організаціями, матеріали з аналізу політики також залишилися", - зазначив Сухарина.

Водночас, за словами експерта, співпраця громадських організацій з владою є недосконалою. Серед причин він назвав неготовність влади, упереджене ставлення до неурядових організацій, пасивність і байдужість населення.

Сухарина зауважив, що подібна ситуація була й у попередні роки. "Влада змінюється, але проблеми залишаються тими ж. Влада не завжди хоче йти на контакт, у неї часто є упереджене ставлення", - зазначив він.

Аналітик зауважив, що серед мотивів людей, які беруть участь у діяльності громадських організацій, - захист своїх прав і реалізація інтересів, громадський контроль за діяльність органів влади і турбота про загальне благо.

"А заважає цьому, за версією громадських організацій, пасивність і байдужість людей, і також загальна зневіра у власних можливостях захистити свої права та інтереси. І це річ, яка, знову ж таки, великою мірою повторюється ще з попередніх опитувань, тому що, незважаючи на зміну обставин, незважаючи на зміну влади, є речі, які не сприяють, які протидіють активній реалізації громадянського суспільства", - сказав Сухарина.

Опитування проведено Фондом «Демократичні ініціативи» з 15 квітня по 1 травня 2020 року серед представників громадських організацій. Загалом отримано 75 відповідей.

Онлайн-пресконференція «Громадянське суспільство в умовах пандемії COVID-19: як громадські організації справляються з новою реальністю?» проводиться Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва в межах Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні.

ГО оцінюють рівень громадської активності в Україні як середній – опитування

Представники громадських організацій оцінюють рівень розвитку громадянського суспільства в Україні як середній.

Про це свідчать результати дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва "Громадянське суспільство в умовах пандемії COVID-19: як громадські організації справляються з новою реальністю?", презентація якого транслювалася на YouTube-каналі Укрінформу.

"Якщо говорити про рівень громадської активності в Україні, то більшість опитаних оцінила його наразі як середній. Насправді, така оцінка є достатньо давно, тому що такі опитування ми проводимо вже не один рік, і приблизно оцінка не змінюється. Але якщо дивитися ретроспективно, то є суттєвий сплеск після 2014-го року, після цього він приблизно на одному рівні", - зазначив аналітик "Демініціатив" Андрій Сухарина.

За його словами, згідно з результатами опитування представників громадських організацій, спалах епідемії коронавірусу мав певний вплив на громадянську активність (не погодилися з цим твердженням лише близько 20% опитаних).

"Також можемо говорити про те, що зараз спалах епідемії показав людям їхні можливості та силу. Це одне з таких питань, яке розділило респондентів. Тому що цей варіант набрав приблизно однакову кількість відповідей як "за", так і "проти", – зазначив Сухарина.

Як він зауважив, представники ГО здебільшого погоджуються з тим, що боротьба з епідемією показала: громадяни готові давати гроші на речі, які вони вважають важливими.

"Стосовно активізації громадської активності людей: більшість опитаних сказали, що рівною мірою і можуть погодитися, і не погоджуються. Як на мене, це пов'язано з тим, що громадянська активність може бути різною. Зараз суттєво менше традиційної громадянської активності – те, що можна зробити руками, ногами. Але вона перемістилася, в тому числі, в мережу Інтернет", - зазначив Сухарина.

Він поінформував, що, згідно з результатами опитування, більшість представників ГО згодні, що пандемія примножила в суспільстві те, що визначається як соціальний капітал. Натомість птання, чи проявили себе та стали відомими в суспільстві низка громадських організацій та лідерів під час пандемії, розділило опитаних.

"Більшість каже, що все-таки такого не відбулося, тому що якщо революція чи війна однозначно сформували певних нових громадянських чи політичних лідерів, то тут поки цього не трапилося", - сказав Сухарина.

Крім того, як зазначає аналітик, на думку більшості опитаних, під час пандемії не відбулося зародження нових громадських рухів і не відбулося істотної зміни впливовості партійно-політичних структур чи незалежних громадянських структур.

Опитування проведено Фондом «Демократичні ініціативи» з 15 квітня по 1 травня 2020 року серед представників громадських організацій. Загалом отримано 75 відповідей.

Онлайн-пресконференція «Громадянське суспільство в умовах пандемії COVID-19: як громадські організації справляються з новою реальністю?» проводиться Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва в межах Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні.

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