6 травня, 11:00 - онлайн-брифінг на тему: «Як захистити право власності на землю в тимчасово окупованому Криму»

Організатор: Представництво Президента України в АР Крим у партнерстві з прокуратурою АР Крим, РЦПЛ, УГСПЛ та ГО «Крим SOS».

Учасники: Дар’я Свиридова - перший заступник Постійного Представника Президента України в АР Крим; Віталій Секретар - заступник прокурора АР Крим; Віталій Набухотний - юрист ГО «Регіональний центр прав людини»; Максим Тимочко - адвокат Української Гельсінської спілки з прав людини; Ольга Куришко - співкоординаторка, юристка ГО «Крим SOS».

Коротко. Учасники заходу обговорять наслідки незаконного рішення Російської Федерації щодо включення земельних ділянок у тимчасово окупованому Криму та місті Севастополь до переліку заборонених для володіння іноземцями та механізми захисту права власності на землю в умовах окупації.

Брифінг відбудеться онлайн через сервіс відеозв’язку ZOOM. Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV, а також на сторінках організаторів заходу у Facebook.

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