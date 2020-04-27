Антикорупційний план дій для Міноборони: чи реально зменшити вплив корупції на обороноздатність?

27 квітня, 14:00 - онлайн-брифінг на тему: «Антикорупційний план дій для Міністерства оборони України: чи реально зменшити вплив корупції на обороноздатність?»

Спікер: Олександра Дрік - експерт з антикорупційної політики, радник міністра оборони України 2019-2020 роки.

Коротко. Спікер поведе мову про антикорупційний план дій, розроблений попереднім керівництвом Міноборони, і чому його втілення необхідно продовжити для зниження впливу корупції на обороноздатність.

Брифінг відбудеться онлайн через сервіс відеозв’язку ZOOM. Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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