Антикорупційний план дій для Міноборони: чи реально зменшити вплив корупції на обороноздатність?
Спікер: Олександра Дрік - експерт з антикорупційної політики, радник міністра оборони України 2019-2020 роки.
Коротко. Спікер поведе мову про антикорупційний план дій, розроблений попереднім керівництвом Міноборони, і чому його втілення необхідно продовжити для зниження впливу корупції на обороноздатність.
Брифінг відбудеться онлайн через сервіс відеозв’язку ZOOM. Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV
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