29 квітня, 10:00 - міжнародний круглий стіл в режимі онлайн на тему: «Історична політика між Балтикою та Чорним морем»

Організатори: Громадська організація «Інститут демократизації та розвитку»; Громадська організація «Центр політичних наративів демократії».

Учасники: Лукаш Адамський - віцедиректор польсько-російсько центру діалогу та порозуміння (Республіка Польща); Олександр Аулін - канд. філос. н., президент ГО «Український центр ісламознавства» (Україна); Євгеній Білоножко - канд. філос. н., головний редактор часопису «Polonews», політолог, журналіст, перекладач (Україна); Казімеж Вуйчицький - професор Варшавського Університету, політолог (Республіка Польща); Сергій Гакман - канд. іст. н., політолог, перекладач, заступник директора Чернівецького регіонального центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади (Україна); Марін Герман – канд. політ. н., головний редактор часопису «BucPress», політолог, журналіст, перекладач (Україна); Станіслав Желіховський - к. політ. н., провідний фахівець Дипломатичної академії ім. Г. Удовенка, (Україна); Теона Кахіані - заступник президента Світового конгресу українських молодіжних організацій (Грузія); Євген Магда - канд. політ. н., доцент НТУУ КПІ ім. І. Сікорського, виконавчий директор Інституту світової політики, політолог (Україна); Ігор Мельніков - д. філос., історик, редактор інтернет-видання «Гістарычная праŷда», (Республіка Білорусь); Зміцер Міцкевіч - аналітик проєкту «Belarus Security Blog», головний редактор альманаху «Varta», журналіст телеканалу «Белсат» (Республіка Білорусь); Василь Павлов - завідувач сектору воєнно-історичної політики Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України, (Україна); Іван Патриляк - д. іст. н., професор, декан історичного факультету КНУ ім.Т.Шевченка (Україна); Дорін Попеску - д. філос., політолог, дипломат, голова «Black Sea House Assotiation» (Румунія); Мирослав Скурка - директор програм «Stady tours to Poland», співзасновник Фундації «Лідери змін» (Республіка Польща); Сергій Федуняк - д. політ. н., професор кафедри міжнародних відносин ЧНУ ім. Ю. Федьковича, директор стратегічних проєктів ГО «Центр політичних наративів (Україна); В’ячеслав Швед - канд. іст. н., доцент, завідувач відділу історії країн Азії та Африки Інституту всесвітньої історії НАН України (Україна).

Теми до обговорення:

1) Історична політика як зброя.

2) Виклики ІІ Світової війни у контексті історичної політики.

3) Історія Балто-Чорноморського регіону: вивчені та невивчені уроки.

Коротко. Мета заходу - створення експертної платформи за участю провідних політиків та науковців країн Балто-Чорноморського регіону з метою аналізу актуального стану історичної політики в регіоні та вироблення науково-практичних підходів щодо подолання викликів і загроз, пов’язаних з особливостями її функціонування

Довідково. Як повідомляють організатори, розвиток країн Балто-Чорноморського регіону нерозривно переплетений в одній історії, значна кількість подій якої і зараз не має однозначної оцінки, а їхня сучасна інтерпретація є надзвичайно чутливою для громадськості регіону та виступає фактором внутрішньополітичного життя. В контексті трансформації сучасного світового устрою, історична політика набуває особливої гостроти як тема наукових дискусій, а також використовується деякими суб’єктами міжнародних відносин як інструмент гібридної агресії. Тому вона виступає впливовим чинником реальних політичних процесів національного та глобального рівнів.

Захід проходить за підтримки: Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України», Світового конгресу українських молодіжних організацій, ГО «Український центр ісламознавства», ГО «Подільська агенція регіонального розвитку», Фундації «Східний дім», Асоціації «Дім Чорного моря», Аналітичного центру «Belarus Security Blog», Благодійного фонду «Суспільні ресурси та ініціативи».

Інформаційні партнери: часопис «Західний інформаційний фронт», часопис «Polonews», часопис «BucPress», часопис «Obserwator Międzynarodowy», сайт української діаспори «Стожари», часопис «UKRAINIANS.MD».

Круглий стіл відбудеться онлайн через сервіс відеозв’язку ZOOM. Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV (strim-трансляція на сайтах інформаційних партнерів).

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