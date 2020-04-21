Ключові завдання Міністерства оборони України

Ключові завдання Міністерства оборони України

Укрінформ
21 квітня, 12:00 - онлайн-брифінг на тему: «Ключові завдання Міністерства оборони України»

Спікер: Світлана Павловська - прессекретар міністра оборони України.

Онлайн-брифінг транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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