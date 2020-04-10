10 квітня, 12:00 - онлайн-брифінг на тему: «Вшанування ветеранів Другої світової війни: представлення нагороди та умов її отримання»

Спікер: Олександр Сопов - директор ВТО «Орден», голова ВГО «Країна».

Довідково. Як зазначає спікер, частина документів щодо нагородження ветеранів Другої світової війни медаллю «За бойові заслуги. 75 років перемоги над нацизмом» , не відповідають наданому зразку, тобто не можуть бути прийняті до розгляду. Саме тому організатор закликає доопрацювати документацію і надіслати її на електронну адресу: admin@vto-orden.com.ua, до 12 квітня.

Під час заповнення документації варто звернути увагу на наступні критерії:

1. До нагородження пам’ятною медаллю «За бойові заслуги. 75 років перемоги над нацизмом» представляються лише особи, що брали участь у бойових діях.

2. Загальне Представлення та Нагородні листи повинні бути заповненні повністю. Необхідно вказати: бойовий шлях, якщо особа була у партизанських загонах, рухах опору; звання, військову спеціальність; де і коли брали участь у Другій світовій війні; нагороди (бойові відзнаки) та інше. На сайті ВТО «Орден» є зразок опису бойового шляху.

3. На момент заповнення документів представлений до нагородження повинен мешкати на території своєї громади.

4. Всі документи повинні бути завірені печаткою, їх скан-копії необхідно надіслати на електрону адресу: admin@vto-orden.com.ua. До нього прикріпити загальне Представлення, оформлене у текстовому редакторі Word.

5. Номінанти, чия документація не відповідатиме зразку – не будуть представлені до нагородження.

Підсумкові матеріали:

У ВТО «Орден» нагадали, кого нагородять як учасника Другої світової війни

Для нагородження ветеранів Другої світової війни медаллю «За бойові заслуги. 75 років перемоги над нацизмом» документи мають відповідати чітким критеріям.

На цьому наголосив Олександр Сопов - директор ВТО «Орден», голова ВГО «Країна»Олександр Сопов на онлайн-брифінгу, який транслював Укрінформ.

«Ми нагороджуємо тільки тих людей, які в період з 1 вересня 1939 по 2 вересня 1945 року зі зброєю в руках боролися проти нацизму. Це воїни УПА і Радянської Армії - ті, хто воював у 1939 році і на Західному фронті, і на Східному фронті», - наголосив Сопов.

Він зазначив, що вже вчетверте продовжується термін подачі документів, і востаннє їх приймуть за електронною адресою ВТО «Орден» найпізніше 12 квітня.

«Дата народження ветерана в усіх випадках має бути не пізніше кінця 1927 року, винятки приймаються, але дуже серйозно перевіряються. Ветеран має проживати на території своєї громади, і має бути видно бойовий шлях ветерана», - зазначив Сопов.

Він також нагадав, що до нагородження представляються лише особи, що брали участь у бойових діях, у нагородному листі має бути вказано бойовий шлях ветерана, а всі документи завіряються печаткою.

За даними Сопова, на сьогодні в Україні залишається менше 1 тисячі ветеранів.

Медаль «За бойові заслуги. 75 років перемоги над нацизмом» виготовляється ВТО «Орден» для нагородження громадян України – безпосередніх учасників бойових дій під час Другої світової війни 1939-1945 рр. Нагороджуватимуться люди за нагородним листом, медаль є номерною, тобто персоніфікованою.

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