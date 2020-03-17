УВАГА! ЗАХІД СКАСОВАНО!!! Які будуть наслідки поглиблення Прип’яті у Чорнобильській зоні?

УВАГА! ЗАХІД СКАСОВАНО!!! 17 березня об 11:00 відбудеться пресконференція, присвячена проблемі днопоглиблення річки Прип’ять (Зала 2).

Організатор: Національний екологічний центр України.

Учасники: Сергій Афанасьєв - член-кореспондент НАН України, директор Інституту гідробіології НАН України; Руслан Гаврилюк - голова Національного екологічного центру України; Андрій Неліпа - голова ВГО “Громада рибалок України”; Георгій Веремійчик - керівник відділу з питань зміни клімату НЕЦУ.

Skype-зв'язок: Девід Боллей - представник компанії ACRO, яка виконала аналіз радіологічних аспектів проходження річкового шляху Е40 в Чорнобильській зоні (“Chernobyl heritage and the E40 trans-Europe waterway”).

Довідково. Як зазначають організатори, Адміністрація морських портів України провела тендер та підписала договір з ТОВ «Собі» на проведення днопоглиблювальних робіт річки Прип’ять (будівництво річкового шляху Е40 Гданськ — Херсон) в зоні відчуження без оцінки впливу на довкілля. Вони вважають, що виконання зазначених робіт має здійснюватися за наявності відповідного проєкту та проведення оцінки впливу на довкілля зазначених робіт, а також отримання дозволу на виконання робіт на землях водного фонду.

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