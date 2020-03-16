УВАГА!!! ЗАХІД СКАСОВАНО!!! До 100-річчя з дня народження видатного кримськотатарського письменника Дженгіза Дагджи

УВАГА!!! ЗАХІД СКАСОВАНО!!! 16 березня о 12:00 відбудеться пресконференція на тему: “100-річчя з дня народження видатного кримськотатарського письменника Дженгіза Дагджи: автопортрет письменника” (Зала 1).

Організатор: Видавництво “Майстер Книг”.

Учасники: Гульнара Бекірова - історик, кандидат політичних наук, член Українського ПЕН-клубу; Павло Сачек - директор видавництва “Майстер Книг”; Надія Гончаренко - упорядник і редактор серії “Кримськотатарська проза українською”; Таміла Сеітяг’яєва - перекладач, кандидат філологічних наук, доцент Таврійського національного університету ім. В. Вернадського; Ірина Покровська - перекладач, доктор філологічних наук, завідувач кафедри тюркології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Питання для обговорення:

Дженгіз Дагджи: автопортрет письменника і доля народу.

Твори Дженгіза Дагджи як ключ розуміння історичних процесів у Криму.

Видання українською мовою творів Дженгіза Дагджи.

Переклад романів “Страшні роки” і “Людина, що втратила Вітчизну”.

Довідково. Дженгіз Дагджи (09 березня 1920 року, с. Гурзуф – 22 вересня 2011 року, Лондон, похований у смт. Краснокам’янка, Ялтинський р-н) – класик кримськотатарської і турецької літератури.

Перший роман “Къоркъунч йыллар” (“Страшні роки”) розповідає про долю кримських татар у 1930-і роки, почав писати кримськотатарською мовою ще під час Другої світової війни, а опублікував турецькою мовою у 1956 році. Наступні романи теж присвячено історичним подіям у Криму.

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