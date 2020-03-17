УВАГА! ЗАХІД СКАСОВАНО!!! Пам’ять про Голокост і її збереження: презентація першого комплексного каталогу пам’ятників жертвам нацизму в Україні

УВАГА! ЗАХІД СКАСОВАНО!!! 17 березня об 11:00 відбудеться презентація першого комплексного каталогу пам’ятників жертвам нацизму в Україні (Зала 1).

Організатор: Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр».

Учасники: Оксана Січова - авторка-упорядниця, історикиня, наукова співробітниця Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського; Андрій Руккас - кандидат історичних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Руслан Кавацюк – заступник генерального директора Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр».

Коротко. Під час заходу відбудеться презентація наукової роботи дослідниці Оксани Січової – каталог пам’ятників жертвам Голокосту на території України. Це єдиний перелік таких пам’ятників та пам’ятних знаків. Донині подібний узагальнений перелік на рівні держави був відсутній.

Крім того, учасники заходу піднімуть питання належного збереження та захисту місць пам’яті Голокосту з боку держави.

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