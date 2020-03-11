Презентація рейтингу фінансового здоров'я банків: перспективи розвитку банківського сектору

11 березня, 12:00 - Презентація рейтингу фінансового здоров'я банків

Організатори: Міжнародний центр перспективних досліджень (МЦПД); Інтернет-видання «Апостроф».

Учасники: Павло Вишебаба - директор із комунікацій Міжнародного центру перспективних досліджень, модератор; Єгор Киян - експерт Міжнародного центру перспективних досліджень; Олексій Кущ - економіст, експерт Інституту GROWFORD; Олена Коробкова - виконавчий директор Незалежної асоціації банків України.

Питання до обговорення:

Презентація рейтингу фінансового здоров’я банків України.

Позиція представників банківського сектору, експертів щодо перспектив його розвитку і проблемних питань на цьому шляху.

Довідково. Міжнародний центр перспективних досліджень (МЦПД) за підтримки експертів Незалежної асоціації банків України склав рейтинг фінансового здоров'я банків України, проаналізувавши дані за перше та друге півріччя 2019 року. Унікальність рейтингу полягає у використанні підходу до оцінки, який характеризує одночасно показники ефективності і надійності банку. Банк оцінюватиметься з точки зору привабливості як для власних акціонерів, так і для його клієнтів.

Як повідомляють організатори, 2019 рік для банківської системи України виявився напрочуд стабільним і навіть продовжив тенденцію показового зростання - загальний обсяг прибутку банків після оподаткування за першу половину поточного року склав майже 31,07 мільярда гривень. Економічна ситуація в Україні покращується, однак не у всіх випадках банківський сектор країни можна назвати абсолютно надійним і ефективним. Суттєво погіршилася ситуація з виконанням нормативів регулятора, відтак існує потреба у визначенні найнадійніших банків і представленні незалежних оцінок щодо їх спроможності надавати основні банківські послуги.

Контактна особа: Мар’яна Хала, тел.: 096 65 75 366, e-mail: mariana.khala@gmail.com

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

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