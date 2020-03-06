6 березня, 10:00 - Результати втілення державної політики у сфері телерадіомовлення: 2015-2019 роки»

Спікери: Уляна Фещук - ексзаступник голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення; Сергій Костинський - ексчлен Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Коротко. Спікери презентують результати роботи в складі Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за 4,5 роки по напрямках розвитку інтеграційних процесів, захисту інформаційної безпеки, обмеження деструктивних факторів впливу тощо.

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

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