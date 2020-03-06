Національна премія України імені Тараса Шевченка-2020: перезавантаження
Укрінформ
6 березня, 11:00 - Національна премія України імені Тараса Шевченка-2020: перезавантаження
Організатор: Міністерство культури, молоді і спорту України.
Учасники: Юрій Макаров - голова Комітету Національної премії України імені Тараса Шевченка; Вероніка Селега - генеральний директор Директорату з питань внутрішньої та гуманітарної політики Офісу Президента України; Світлана Фоменко - заступник міністра культури, молоді та спорту України; Артем Біденко – державний секретар Міністерства культури, молоді та спорту України; Віктор Шкурба - креативний директор ISD Group.
Підсумкові матеріали:
Відео з пресконференції:
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