6 березня, 11:00 - Національна премія України імені Тараса Шевченка-2020: перезавантаження

Організатор: Міністерство культури, молоді і спорту України.

Учасники: Юрій Макаров - голова Комітету Національної премії України імені Тараса Шевченка; Вероніка Селега - генеральний директор Директорату з питань внутрішньої та гуманітарної політики Офісу Президента України; Світлана Фоменко - заступник міністра культури, молоді та спорту України; Артем Біденко – державний секретар Міністерства культури, молоді та спорту України; Віктор Шкурба - креативний директор ISD Group.

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

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