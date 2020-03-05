5 березня, 14:30 - Справа МН-17. Обтяжуючі обставини Кремля-2

Організатори: Благодійний Фонд «Акцент»; Громадська ініціатива «Бурштиновий шлях».

Учасники: Дмитро Левусь – співкоординатор ГІ «Бурштиновий шлях», модератор; Олег Лісний – виконавчий директор Благодійного Фонду «Акцент», модератор; Ганна Гопко – народний депутат VIII-скликання, голова правління Мережі захисту національних інтересів АНТС; Олексій Кафтан – редактор, «Ділова столиця»; Тарас Чорновіл – народний депутат України III-VI скликань; Віталій Власюк – адвокат, кандидат юридичних наук (міжнародне право); Євген Гольцов – Радіо «Можливість»; Юрій Кочевенко – директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді; Микола Давидюк - політолог, координатор «Форуму нових політичних лідерів 2019»; Петро Охотін – політичний консультант; Артем Філіпенко – Одеська філія Національного інститут стратегічних досліджень; Михайло Самусь – заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань; Світлана Кушнір – експерт Центру дослідження проблем громадянського суспільства; Олександр Болькін – глава товариства «Ідель-Урал», офіцер військово-повітряних сил у запасі; Олег Шро – редактор сайту PolitUA, політичний емігрант із РФ.

Skype-зв'язок: Март Соонік – Естонія; Олександр Снідалов – громадський активіст, Україна-Нідерланди.

Питання до обговорення:

Що вдалося зробити Україні та її союзникам у справі притягнення до відповідальності винних у загибелі 298 пасажирів?

Як справа сприймається у світі сьогодні: її перспективи.

Якими є нові методи роботи росіян у світі з проведення дезінформаційної кампанії та організації тиску на своїх супротивників і що слід протиставити у нових умовах?

Коротко. Учасники “круглого столу” продовжать розпочату у цьому ж форматі 1 листопада минулого року дискусію щодо стану, у якому перебуває справа МН-17.

Захід проходитиме напередодні запланованого на 9 березня першого судового засідання з цієї справи у Нідерландах, де слідство має низку звинувачених та свідків.

Додаткова інформація за тел.: (050) 385 16 03 (Дмитро Левусь).

Підсумкові матеріали:

Відео з круглого столу:

Замовити фото натисніть тут - Фотобанк